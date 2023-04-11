ВСУ уничтожили две российские станции РЭБ

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники РФ.

ВСУ отразили более 50 российских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, и уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы РФ. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 11 апреля.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Также сбиты два вражеских БпЛА типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники РФ.

Как сообщили в Генштабе, в течение суток войска РФ нанесли один ракетный и 10 авиационных ударов, совершили более 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск Вооруженных Сил РФ продолжают находиться на местности Республики Беларусь. Также противник удерживает определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает инженерное оборудование местности.

В течение суток россияне обстреляли населенные пункты Блешня, Каменская Слобода и Гремяч Черниговской области; Волфине и Екатериновка Сумской области, а также Ветеринарное, Глубокое, Гатище, Волчанск, Зибино, Волоховка, Охримовка, Черняков, Комиссарово, Бударки и Довжанка в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Колодязное, Каменка, Тополя, Красное Первое, Редкодуб, Новомлынск, Двуречная, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Белогоровки и Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское и Спорное - Донецкой.

На Бахмутском направлении РФ продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки российская армия вела безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Дружба, Тороцк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях армия РФ вела наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки, успеха не имел. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак. Вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении совершены обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ продолжают вести оборонные действия. Россияне обстреляли Времовку, Новополь Донецкой области; Новоселку, Ольговское, Малиновку, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малую Токмачку, Орехов Запорожской области; Золотую Балку, Качкаровку, Берислав, Казацкое, Бургунку, Ивановку, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

В Геншабе также сообщили, что оккупанты продолжают использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в своих целях. Так, здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове и фельдшерско-акушерский пункт Кряковки Луганской области россияне используют как военный госпиталь.

"В Кряковке, с целью увеличения количества койкомест, захватчики дополнительно развернули палаточный городок. Получить медицинскую помощь в этих гражданских медицинских учреждениях могут только представители оккупационных войск", - отметили в Генштабе.

Напомним, под Бахмутом ВСУ уничтожили БМП и полевой склад военных РФ.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, а всего с начала вторжения в Украину погибли более 179 тысяч российских солдат.