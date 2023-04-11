30 тысяч всем военным. Необходимость или популизм?

Верховная Рада в понедельник, 10 апреля, проголосовала за возврат военным выплат надбавок в 30 тысяч гривен.

Верховная Рада проголосовала за возврат всем военным, полицейским и сотрудникам ГСЧС дополнительных выплат в 30 тысяч гривен. Доплаты должны действовать до конца периода военного положения для всех защитников не зависимо от возложенных на них задач или районов прохождения службы. Всего полтора месяца назад правительство отменило эту норму, сделав так, что порядок начислений напрямую зависит от районов пребывания бойцов, а также сложности и специфики выполняемых боевых или специальных задач. Почему норму вдруг вернули?

Благодарность от полицейских Закарпатья

Еще 28 февраля 2022 года, в самом начале полномасштабного вторжения РФ, правительством были введены доплаты в размере 30 тысяч гривен для всех военных. После того, как через год доплаты отменили министр обороны Алексей Резников говорил, что это сэкономит около 100 млрд гривен, но главное, что позволит достичь справедливости в выплатах. По-разному будет оцениваться нахождение на линии столкновения и в тылу.

“Экономия — это второй фактор. Главный – это справедливость. Мы получали сигналы именно от бойцов о том, что ребята, реально на “нуле“ и рискующие, получают 100 тысяч грн. А силы обеспечения, которые в 20-30-40 км не рискуют так своей жизнью, но тоже получают 100 тысяч. Это несправедливо. Параллельно есть военнослужащие, у которых нет даже БРки (боевого распоряжения)", — объяснял Резников.

Тогда доплаты в 100 тысяч гривен в месяц для непосредственных участников боевых действий оставили, а 30 тысяч, которые раньше платили всем в ВСУ и МВД, оставили только тем, кто служит на второй-третей линиях фронта, а не где-то в глубоком тылу.

Теперь же доплату по 30 тысяч будут получать и, например, полицейские Закарпатья или Черновицкой области, находящиеся крайне далеко от линии фронта, и в работе, которых с началом боевых действий фактически ничего не изменилось.

Денег нет

Ключевая проблема в том, что в бюджете нет денег на 30 тысяч гривен выплат всем. Идея инициаторов возвращения надбавок заключалась в том, чтобы сократить зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий до 10 минимальных зарплат – 67 тысяч гривен. Но все нардепы и эксперты сходятся на том, что это очень маленькая экономия и потребуется дополнительные средства. Где их взять? Разве что напечатать.

“Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн. Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули”, — отмечает нардеп Ярослав Железняк.

Нардепка от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк тоже уверена, что денег на всех военных не хватит. По ее словам, до конца года на возврат таких доплат нужно около 120 миллиардов гривен.

Хотя у экспертов другие подсчеты.

“Цена вопроса доходит до 50 миллиардов гривен дополнительных бюджетных расходов в месяц. С лета прошлого года, когда это уже приводит к девальвации гривны и дополнительному скачку цен, исподтишка правительство админскими методами понемногу прибивает эту роскошь, на которую во время войны нет денег… И вуаля – сегодня 254 голосов в Раде за возвращение надбавок всем, включая патрульную полицию в Ужгород”, - отмечает экономист Глеб Вышлинский.

По его словам, средства на выплаты могут получить только за счет дополнительной эмиссии гривны, то есть простого печатания, а это означает, привет новая девальвация и инфляция.

“Нельзя принимать решения без нормальной процедуры анализа политики (определение проблемы и есть ли она, вариантов решения, выбора между ними). Нельзя бесконечно держать народ в сладком сиропе, потому что потом он неожиданно для всех становится очень горьким”, - подчеркивает эксперт.