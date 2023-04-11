РФ блокирует действие "зерновой сделки" - Мининфраструктуры

Представители РФ, ООН и Турции 11 апреля не проводили инспекции судов с украинским зерном, которые они должны выполнять в рамках "зерновой сделки".

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что россияне намеренно блокируют экспорт зерна из Украины по Черному морю. ситуация критическая. Об этом он сказал в комментарии The Guardian.

По словам Васькова, 11 апреля представители РФ, ООН и Турции не проводили инспекции судов с украинским зерном, которые они должны выполнять в рамках "зерновой сделки".

Он отметил, что Украина подала названия трех сухогрузов для проверки. Но россияне их вычеркнули и подали другие суда из текущей очереди. Из-за таких действий ни одно судно не смогло продолжить свой путь.

"Сегодня мы имеем критическую ситуацию. Россияне нарушили условия Черноморской зерновой инициативы. Они решили в одностороннем порядке изменить планы украинских портов. Это неприемлемо", - заявил замминистра.

Он добавил, что в случае продолжения подобных действий россиян цены на продовольствие могут вырасти на 15%. Это вынудит украинских фермеров снова накапливать зерно, как в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Украина сократила поставки по зерновому коридору.

Напомним, Украина с начала маркетингового года (МГ) экспортировала почти 39 млн тонн зерновых.