В ВСУ опровергли очередную "победу" Пригожина в Бахмуте - СМИ

Основатель ЧВК Вагнера утверждает, что РФ "контролирует 80%" территории города, однако в ВСУ опровергли это заявление.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о якобы контроле над более чем 80% Бахмута. Однако это очередная попытка оправдать свои поражения в городе за последние 9 месяцев. Об этом заявил представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в комментарии CNN, опубликованном во вторник, 11 апреля.

Пригожин заявил, что "вагнеровцы" якобы "полностью сконцентрированы на Бахмуте, продолжая выполнять боевые задания".

"В Бахмуте большая его часть - то есть более 80% - находится под нашим контролем, включая весь административный центр, заводы, фабрики, городскую администрацию. Оставшееся - это часть многоэтажных жилых кварталов, где сделаны укрепрайоны. Под этими многоэтажками есть туннели", - утверждает он.

Череватый опроверг подобные утверждения и отметил, что таким образом Пригожин пытается показать хоть какую-то победу в городе, который россияне пытаются захватить в течение девяти месяцев.

"Это заявление Пригожина не соответствует действительности. Я только что связался с командиром одной из бригад, защищающей город. Я могу с уверенностью заявить, что украинские силы обороны контролируют гораздо больший процент территории Бахмута. Пригожину нужно показать хоть какую-нибудь победу в городе, который они пытаются захватить уже девять месяцев подряд, поэтому он делает такие заявления", - объяснил спикер ВСУ.

Отметим, Россия стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы в конечном итоге заменить группу Вагнера в Украине.

