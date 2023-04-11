Кабмин уволил директора БЭБ Мельника

Ярослав Железняк считает, Мельник мог уволится с должности главы БЭБ по собственному желанию.

Кабинет министров Украины на заседании во вторник, 11 апреля, уволил Вадима Мельника с должности Директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщает Telegram-канал Уряд online.

"На своем заседании 11 апреля Кабинет министров Украины принял распоряжение уволить Вадима Мельника с должности Директора Бюро экономической безопасности", - сказано в сообщении.

Эту информацию также подтвердил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Народный депутат Ярослав Железняк считает, что Мельник подал заявление на увольнение с должности главы БЭБ по собственному желанию.

"Еще утром Мельник не знал, что будет иметь желание уволиться. Даже два часа назад БЭБ публиковал новость, как он с бизнес-ассоциацией встретился", - утверждает народный избранник.

Отметим, что в 2014-2016 годах Мельник возглавлял следственное управление Государственной фискальной службы Украины. Ранее он работал на различных должностях в структуре налоговой милиции.

В 2020 году Мельник являлся председателем Государственной фискальной службы Украины. С 20 августа 2021 года он стал директором Бюро экономической безопасности Украины, когда победил в конкурсе обойдя 48 других кандидатов.