Новые правила мобилизации в Украине: что изменилось

Правительство расширили полномочия территориальных центров комплектования. Но адвокаты уже сомневаются в реализации новых правил на практике.

Кабинет министров Украины постановлением №318 от 7 апреля расширил полномочия территориальных центров комплектования. Теперь сотрудники ТЦК получили право присылать повестки военнообязанным независимо от места их пребывания на военном учете. Логика принятия такого решения в определенной степени продиктована борьбой с уклонистами, но адвокаты уже сомневаются в реализации постановления на практике.

Что еще изменилось

С территориальных центров комплектования и социальной поддержки Кабмин также снял задачи по подготовке и ведению территориальной обороны. Кроме того, сотрудники ТЦК теперь имеют право извещать граждан о мобилизации и призывать:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв).

Исключением являются военнообязанные и резервисты Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки.

Непонятный механизм

Адвокат, член Совета адвокатов Киевской области Евгений Грушовец отмечает, что из-за непонятного алгоритма реализации этих изменений на практике они могут вызвать новую волну проблем.

"Хорошо: кто-то может где-нибудь получить повестку. Но вопрос: они вызывают повесткой в Территориальный центр комплектования по месту вручения?", - сказал Грушовец в комментарии Телеграфу.

Адвокат объяснил, что есть много сознательных граждан, которые пришли, например, сразу в ТЦК, а некоторые из них уже поехали защищать Украину. Другие же находятся на учете, уточнили свои данные, и ТПЦ рассчитывает, что человек какой-то конкретной специальности у них есть. Он будет в резерве, будет проходить обучение или какое-то перепрофилирование.

"Условно - артиллерист, наводчик или механик. Теоретически, в Киеве в Голосеевском военкомате знают, что у них есть 10 наводчиков. Они понимают, что эти наводчики нужны будут через месяц-три. А сейчас этот наводчик уехал во Львов, и там ему вручают повестку, не имея на том месте никакого личного дела. Непонятно, какой в таком случае будет алгоритм действий ТЦК", - объяснил адвокат, указывая на дефицит определенной юридической чистоты процедуры.

То есть, по словам правозащитника, военные с полицией, например, могут установить личность конкретного гражданина во Львове, а он объяснит, что имеет троих детей, но документов и Дии при себе у него нет - "лицо, условно говоря, было проездом во Львове и ехало куда-нибудь в другое место".

"Поэтому, во-первых, вопрос открыт, как представители ТЦК будут все это проверять, и не создаст ли это дополнительных проблем для обороноспособности страны. Во-вторых, не до конца понятен четкий механизм, каким именно образом это будет проверяться: личного дела человека во Львове нет, медицинских данных нет (что он может делать, что не может), семейного положения нет. Вообще ничего нет. Поэтому, в принципе, это решение КМУ может на практике создать очень много проблем", - добавил Грушовец.

Проблемы с мобилизацией

Хотя официально в командовании ВСУ заявляют, что процесс мобилизации идет хорошо, представитель Зеленского в Верховной Раде Федор Вениславский сообщил, что проблемы с призывом в Украине все же есть.

По его словам, в результате войны появилось более миллиона внутренне перемещенных лиц, среди которых есть много мужчин призывного возраста и огромная часть из них не стала на воинский учет по новому месту жительства.

"Что касается усовершенствования мобилизационных процедур, то мы должны быть откровенны и говорить, что действительно есть определенные проблемы с мобилизацией", - заявил ранее Вениславский.

Тогда он предложил идею рассылки повесток через мессенджеры. Но глава Минцифры Михаил Федоров сразу отверг такое предложение.

Министр уточнил, что в общем реализовать такой проект можно, но до конца текущего года невозможно сделать это как минимум технически – не говоря уже о том, что подобное резко противоречит как Конституции, так и украинскому законодательству. То же он ответил на слухи о том, что повестки планируют рассылать через Дию.

Таким образом 7 апреля Кабинет министров решил принять постановление №318 и разрешить сотрудникам ТЦК присылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете.

Будет ли новая волна призыва?

Слова Вениславского о проблемах с мобилизацией подтвердил министр обороны Алексей Резников. По его словам, план по призыву, принятый в феврале прошлого года, еще не завершен.

"С учетом сегодняшней ситуации, этот план, принятый к исполнению еще в феврале прошлого года, определенно не завершен и тем более не превышен. Мы его еще до конца даже не выполнили", - отметил Резников в интервью Delfi.lt.

При этом он добавил, что Генштаб ВСУ справляется с компенсацией потерь и украинская армия не испытывает нехватки в живой силе, поэтому новой волны мобилизации пока не будет.

"Генштаб с компенсацией потерь, которые мы, к сожалению, несем, продолжает справляться в спокойном, постепенном темпе, и нехватку живой силы мы, конечно, не испытываем", - отметил министр.

Резников подчеркнул, что сейчас особо важное значение придается подготовке подразделений, которые будут принимать участие в контрнаступлении.