Мост через реку Ирпень полностью восстановлен - УЗ

Сооружение было разрушено 21 марта 2022 года, а капитальный ремонт начался в июле прошлого года.

Капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень в Киевской области завершен. Движение поездов через мост на сегодняшний день открыто по двум путям. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Железнодорожный мост через реку Ирпень в одноименном городе Киевской области был разрушен 21 марта 2022 года.

"После того, как противник был разбит и изгнан из Киевской области, мы должны были в кратчайшие сроки помочь вернуть нормальную жизнь в регион и восстановить железнодорожное сообщение в деоккупированные населенные пункты. Сначала в течение месяца мост через реку Ирпень был восстановлен по временной схеме. Это позволило уже в начале мая прошлого года запустить поезда в Ирпень, Бучу, Бородянку и другие населенные пункты. После этого начали выполнять работы по капитальному восстановлению моста. Теперь можем вернуть на направление надлежащие объемы движения", - рассказал член правления УЗ Роман Черницкий.

Работы по капитальному восстановлению железнодорожного моста начали в июле, а в конце ноября возобновили движение поездов по нечетной колее моста.

В конце марта этого года завершили все работы по восстановлению моста и открыли движение по четной колее.

Напомним, согласно последним оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления Украины выросла до $411 млрд, что более чем вдвое превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.

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