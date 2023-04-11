Иностранец получил крупный штраф за перевозку нелегалов в Украину - ГПСУ

Мужчину оштрафовали на 255 000 гривен. Кроме того, у него конфисковали 2000 долларов в пользу государства.

Во вторник, 11 апреля, судв Одесской области вынес приговор по делу иностранца, который пытался незаконно ввезти нелегалов на территорию Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Мужчину оштрафовали на 255 000 гривен. Кроме того, у него конфисковали 2000 долларов в пользу государства.

Отмечается, что гражданин Индии в конце прошлого года был задержан за намерение помочь четырем соотечественникам беспрепятственно пересечь границу. Он пытался "договориться" с пограничником за 2000 долларов США, однако во время предоставления взятки был задержан, а нелегалам, которых пытался провезти, было отказано в пересечении границы.

Нелегалам было отказано в пересечении границы. Фото: ГПСУ

Напомним, у границы со Словакией задержали граждан Турции и украинских уклонистов.

Также сообщалось, что украинские пограничники обнаружили у иностранца сотни драгоценных камней.

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