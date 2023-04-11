Названа дата следующей встречи Рамштайн

Во время встречи министры обороны и представители командований со всего мира обсудят ситуацию в Украине, а также различные проблемы в сфере безопасности.

Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе Рамштайн 21 апреля. Об этом заявили Военно-воздушные силы США в Европе, передает Радио Свобода.

Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин планирует возглавить встречу Контактной группы на военно-воздушной базе Рамштайн в Германии.

Во время встречи министры обороны и представители командований со всего мира обсудят ситуацию в Украине, а также различные проблемы в сфере безопасности, стоящие перед союзниками и партнерами.

Ранее сообщалось, что одиннадцатое по счету заседание контактной группы по вопросам обороны Украины состоится на американской авиабазе Рамштайн в Германии в апреле.

Напомним, 15 марта состоялась 10 встреча в формате Рамштайн. По его итогам Резников заявил об оптимизме, в связи с усилением ПВО, поставками боеприпасов и формированием "бронированного кулака".

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