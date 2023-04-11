На Луганщине пропали без вести более 100 россиян - соцсети

Оппозиционные журналисты утверждают, что мобилизованных "вагнеровцы" вывезли на полигон и с тех пор они не выходят на связь.

Свыше 100 российских мобилизованных, которые отказались переходить в ЧВК Вагнер, пропали без вести в Луганской области. Об этом во вторник, 11 апреля, cо ссылкой на родственников военных сообщает российский Telegram-канал Astra, который позиционирует себя как оппозиционный.

Сначала россиянам угрожал бывший "президент Южной Осетии", генерал-лейтенант Анатолий Бибилов. Затем вооруженные боевики ЧВК Вагнер закрыли мобилизованных на вагоностроительном заводе в Кадиевке. После этого россиян вывезли на полигон в Луганской области и с тех пор они не выходят на связь.

Оккупанты рассказывали ранее своим родственникам о том, что к ним приехали "вагнеровцы".

"Приехали представители ЧВК Вагнер с оружием, их порядка 30 человек. Сейчас просто будут крутить, вертеть, хотят вывезти на какой-то полигон, начали давление прям оказывать. Мы спрашиваем: "Где наши военники?!" — а они говорят: "Нах*я они вам нужны?" Нас обезличили, военников нет, пригнали людей с оружием. Телефоны, я так понимаю, отберут, и на связь выходить мы не сможем", - говорится в отрывке из разговора мобилизованного россиянина со своей женой.

Другой мобилизованный в телефонном разговоре сообщил матери, что их просто продали "вагнеровцам".

"Нас здесь 150 человек заперто на вагоноремонтном заводе, нас тупо продали, а мы с этим не согласились", - рассказывал он.

Кроме того, 57 человек из 170 согласились подписать контракты с ЧВК. Однако они тоже больше не выходят на связь.

"Предлагают вступить в ЧВК. Нашему офицеру ударили по лицу. У человека, который ударил, вооруженная охрана. Сейчас будут запугивать. Нас тут держат силой", - рассказал другой россиянин.

Как уже сообщалось раньше, на фоне конфликта с Минобороны РФ глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин готовится свернуть операции наемников в Украине и переключить внимание на Африку.

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