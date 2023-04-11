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ВСУ уничтожили два танка РФ под Лиманом

Технику РФ атаковали при помощи самоходных артиллерийских установок PzH 2000, которые Украине передала Германия.
ВСУ уничтожили два танка РФ под Лиманом

ВСУ при помощи артиллерии уничтожили два российских танка под Лиманом Донецкой области. Об этом сообщает 43 отдельная артиллерийская бригада в Facebook.

Технику РФ атаковали при помощи самоходных артиллерийских установок PzH 2000, которые Украине передала Германия.

Ранее под Бахмутом ВСУ уничтожили БМП и полевой склад военных РФ.

Напомним, бойцы ССО показали уничтожение российского танка.

 

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