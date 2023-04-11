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Жена Медведчука объявлена в розыск

Марченко является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Также указана дата исчезновения - 24 марта 2023 года.
Жена Медведчука объявлена в розыск

Главное управление СБУ в Ивано-Франковской области объявило в розыск жену экс-нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом сообщается на сайте розыска МВД.

В карточке розыска отмечается, что Марченко является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Также указана дата исчезновения - 24 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что суд арестовал очередные активы супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании оккупационных группировок России. Их общая стоимость составляет более 440 млн гривен.

Арестованы земельные участки жены Медведчука

Напомним, СБУ задержала Медведчука после бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. Он подозревается в совершении госизмены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. 

21 сентября прошлого года Украина обменяла Медведчука на 200 военнопленных, большинство из которых – защитники Азовстали.

 

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