АРМА в марте разыскало активов почти на 1,3 миллиарда гривен

За первый квартал АРМА проработало 4059 обращений и запросов по розыску активов как в Украине, так и за рубежом.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), выявило активы подсанкционных лиц на сумму около 1,27 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба нацагентства.

Отмечается, что в течение марта в учреждение поступило 1770 обращений (на 20% больше, чем в феврале 2023 года) от правоохранительных органов по выявлению и розыску активов в рамках уголовных производств и запросов от Министерства юстиции Украины относительно активов подсанкционных лиц.

Всего за первый квартал 2023 года АРМА проработало 4059 обращений и запросов по розыску активов как в Украине, так и за рубежом, что уже составляет более половины от общего количества обработанных в течение 2022 года обращений.

Сообщается, что за март специалистами АРМА выявлено и разыскано 4462 единицы имущества, в частности, 1744 земельных участков, 1427 объектов недвижимости, 842 ед. автомобильного транспорта, 316 ед. имущественных прав интеллектуальной собственности, 98 ед. с/х техники с комплектующими, 30 ед. прочего имущества (товаров), пять ед. морского/речного транспорта.

Ранее сообщалось, что АРМА за год обнаружило преступные активы на 60 млрд грн.

Напомним, АРМА получило более 254 млн гривен от продажи арестованного аммиака российского происхождения в объеме 9,7 тысяч тонн.

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