В Раде заблокировали закон о надбавках военным

Проектом постановления предлагается отменить решение нардепов, которые в понедельник, 10 апреля, одобрили возвращение выплат 30 тысяч гривен для военных в тылу.

В парламент внесли проект постановления, который временно блокирует возвращение выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен. Об этом сообщается на сайте Рады.

Проектом постановления предлагается отменить решение нардепов, которые в понедельник, 10 апреля, одобрили возвращение выплат 30 тысяч гривен для военных в тылу.

Глава ВР Руслан Стефанчук не сможет подписать закон о возвращении выплат, пока депутаты не рассмотрят проект постановления.

Ранее Министерство обороны Украины опубликовало сводные таблицы среднего уровня денежного довольствия военнослужащих с марта 2023 года.

Выплаты по 30 тысяч: власти ищут триллион для ВСУ

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet