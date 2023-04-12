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Зеленский призвал "не терять ощущение пути"

По словам президента, глупо просто пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой, тот, кто сейчас в окопах.
Зеленский призвал "не терять ощущение пути"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев и западных партнеров "не терять чувство пути", который еще предстоит пройти для победы над Российской Федерацией. Об этом во вторник, 11 апреля, глава государства сказал в своем видеообращении. 

"Мы сейчас на таком этапе войны, когда важно и нашему обществу, и партнерам не терять ощущение пути, которым должны пройти. Именно пути. Пути, который впереди. 

По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише. Но это не означает, что можно где-то там игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству", - сказал президент. 

Он подчеркнул, что сделано многое, однако борьба прлодолжается и Украина нуждается в помощи каждого. 

"Это глупо просто пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой, тот, кто сейчас в окопах, кто сейчас в штурмах. Это общая задача. Победа добывается всеми", - заявил Зеленский. 

Президент подчеркнул, что на пути к победе каждой и каждому стоит понять: "а что является моими шагами к победе, и на весь ли путь хватает этих шагов?".

Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который него войдут пулеметы и патроны. 

Отметим, Россия стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы в конечном итоге заменить группу Вагнера в Украине.

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