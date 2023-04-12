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Шмыгаль назвал вероятные сроки контрнаступления

Наибольшее давление на государство в этом отношении оказывает изнутри украинское общество.
Шмыгаль назвал вероятные сроки контрнаступления

Масштабное контрнаступление Сил обороны Украины против оккупационной армии России может начаться летом 2023 года. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию The Hill.

По его словам, союзники и партнеры Украины не давят на Киев в вопросе наступления, однако самое сильное давление ощущается изнутри страны.

 

"Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовыми к этому на 100%, если не больше", - подчеркнул глава правительства.

На вопрос о том, как на подготовку к контрнаступлению может повлиять утечка секретных документов Пентагона, Шмыгаль ответил, что Украина освободит свою территорию.

"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. Мы просим наших международных партнеров о дополнительных военных возможностях, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника", - подытожил он.

Издание пишет, что миссия Шмыгаля в Вашингтоне является частью украинской военной стратегии: пока идут боевые приготовления, премьер-министру поручено сплотить страны-партнеры для оказания экономической поддержки, столь же важной для выживания Украины, как и ее военная оборона. Он примет участие в весеннем заседании Международного валютно-финансового комитета и совместного комитета по развитию МВФ и Всемирного банка.

Ранее американское издание New York Times сообщило, что в соцсетях появились якобы засекреченные документы с подробностями планов США и НАТО по укреплению ВСУ перед запланированным контрнаступлением. По данным издания, Пентагон якобы расследует, кто мог стоять за "утечкой" документов. Вскоре в США заявили о новой утечке партии секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китая и Ближнего Востока.

Накануне в Пентагоне признали "утечку документов". В Белом доме отметили, что подлинность документов проверяют, сейчас известно, что некоторые были сфальсифицированы.

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