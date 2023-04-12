Миллиардер Баффет встретился с Зеленским

Во время встречи Баффета и Зеленского речь шла о разминировании, в частности, территории Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с филантропом и бизнесменом Говардом Баффетом, сыном миллиардера Уоррена Баффета и главой одного из созданных им благотворительных фондов, и обсудил с ним помощь Украине. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает пресс-служба президента.

Он написал, что обсудил с Баффетом помощь Украине и поблагодарил его за поддержку украинского народа.

Зеленский упомянул о реализации проекта фабрики-кухни в рамках реформы школьного питания, помощь в реализации Черноморской зерновой инициативы, поддержку в вопросе разминирования, а также закупки генераторов и ликвидации последствий российских обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

В свою очередь американский бизнесмен отметил, что, кроме поддержки ряда проектов непосредственно в Украине, он пытается рассказывать о стране и украинском народе в США на различных публичных площадках.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 апреля, провел встречу с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, который находится с визитом в Киеве.

Американский миллиардер с украинскими корнями Билл Экман пожертвовал 3,3 млн долларов на покупку специализированных машин скорой помощи для Украины.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet