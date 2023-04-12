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Россияне обстреляли девять общин Сумской области

Украинское приграничье регулярно обстреливается российской армией. Враг наносит удары по жилым домам, предприятиям, инфраструктуре.
Россияне обстреляли девять общин Сумской области

Российские войска обстреляли девять приграничных общин Сумской области. Зафиксирован 91 "прилет". Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Оккупанты били из минометов и артиллерии, а также сбрасывали с БпЛА взрывные устройства типа ВОГ.

По информации ОВА, оккупанты били по Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской, Хотинской, Юнаковской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской громадам.

В Белопольской громаде в результате минометного обстрела (девять "прилетов") со стороны РФ поврежден частный нежилой дом.

В Новослободской громаде из-за минометного обстрела (два "прилета") повреждены два частных дома.

В Хотинской громаде в результате минометного обстрела со стороны РФ повреждено складское помещение местной агрофирмы.

Несмотря на разрушения, во всех случаях обошлось без человеческих жертв.

Утром 11 апреля армия РФ нанесла массированный удар по линии разграничения в Запорожской области. 

Авиация РФ атаковала Берислав в Херсонской области. Зафиксированы разрушения жилых домов и промышленного предприятия.

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