Украина и Канада обновят договор о торговле

Будут отменены тарифы также на украинские товары, которые имеют составляющие происхождением из ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Израиля.

Украина и Канада завершили переговоры по заключению обновленного Соглашения о свободной торговле между двумя странами - этот документ заменит предыдущее соглашение, действовавшее с 2017 года. Об этом во вторник, 11 апреля, заявили главы правительств двух стран во время визита Дениса Шмыгаля в Канаду, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции со своим канадским коллегой Джастином Трюдо, обновленное соглашение будет содержать 18 глав, девять из которых являются совершенно новыми.

"Они касаются торговли услугами, финансовых и телекоммуникационных услуг, инвестиций, торговли и гендерного равенства, коренных народов, надлежащей регуляторной политики, разработки и администрирования мер малых и средних предприятий", - сказал он.

Один из разделов включает Соглашение о цифровой торговле, которое очерчивает все основные свободы в этой сфере.

Кроме того, новое соглашение регулирует финансовые услуги, временный въезд для деловых лиц, телекоммуникации, торговлю и гендер, торговлю и малые и средние предприятия, а также торговые вопросы и коренные народы.

Новое соглашение также будет включать обновленные главы о правилах и процедурах происхождения, конкурентной политике, монополиях и государственных предприятиях, государственных закупках, окружающей среде, работе, разработке и администрировании мероприятий и прозрачности, противодействии коррупции и ответственному бизнес-поведению.

"Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой должно помочь Украине заключить подобные соглашения с другими странами", - считают в украинском правительстве.

Канада планирует продлить на неопределенный срок введенный в прошлом году отказ от режима наибольшего благоприятствования в отношении импорта из России и Беларуси.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet