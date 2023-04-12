После дел против Шаповалова, Коболева и Пивоварского работать в системе госуправления рискованно – Игорь Попов

| Автор: Мальцева Ольга

Комментируя уголовные дела против бывшего замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, а также бывшего главы НАК «Нафтогаз Украины» и бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, известный политик, эксперт Украинского Института Будущего Игорь Попов, заявил изданию «Факты», такие процессы посылают четкий сигнал реформаторам: работать в системе государственного управления слишком рискованно.

«Ты попробуешь что-то изменить в стране, добросовестно выполняя свою работу, а через несколько лет после увольнения к тебе придут со странным подозрением. Компетентных менеджеров и людей дела, желающие работать в государственной вертикали, в Украине и так немного», - заявил Попов в своем блоге на «Украинской правде».

Как известно, Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных Сил. После «яичного скандала» он, чтобы не бросать тень на министерство и ВСУ, ушел в отставку по собственному решению. После этого ДБР вручило ему подозрение, но не в коррупции, не в завышенных ценах на продукты питания, а в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ст. 114-1 Уголовного кодекса).

Подозрение основывается на том, что якобы по его указанию Департамент госзакупок МО подписал контракты на поставку амуниции без пунктов контроля качества и при условии 100-процентной оплаты. Кроме того, следствие утверждает, что у Шаповалова был корысный умысел, хотя доказательств этому не предоставило.

Кандидат юридических наук Геннадий Дубов сказал «Фактам», что он был удивлен, что на фоне полномасштабного вторжения, как считает следствие, у Шаповалова возникло преступное намерение препятствовать ВСУ - путем закупки военного оборудования и амуниции.

Дубов соглашается с Поповым в том, что дело Шаповалова – это месседж на будущее: «Если ты чиновник, а вокруг все горит и взрывается – причем буквально, тогда лучше ничего не делать, но тебя обвинят в бездействии…. Или нужно что-то делать, однако в условиях, когда тратятся миллиарды, а объемы закупок — безумные, тогда даже если предположить, что абсолютно все закупленное будет качественным, тебя все равно обвинит и ты сядешь. А как тогда мотивировать людей выполнять властные полномочия?”

В своем интервью Шаповалов назвал дело против себя ничтожным.

«Не думаю, что все это верный путь для государства, которое отстаивает свою независимость и является страной – кандидатом в члены Евросоюза. И, конечно, мы очень нуждаемся в реформе судебной системы, которая должна не только следовать букве закона, но и выносить справедливые решения, потому что закон без справедливости – инструмент репрессий», - сказал Шаповалов.



