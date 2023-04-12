Из Донетчины с начала войны эвакуировались более миллиона человек - ОВА

Переселенцев из Донецкой области организованно приняли несколько областей Украины, сейчас идет эвакуация в Житомирскую область.

С начала полномасштабного вторжения РФ из Донецкой области эвакуировались более 1,1 миллиона человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, с 24 февраля 2022 года в области не было ни одного дня без погибших или раненых.

Кириленко сообщил, что переселенцев из Донецкой области организованно приняли несколько областей Украины, сейчас идет эвакуация в Житомирскую область.

"Понимаю, что лето приближается, а с ним и будет расти желание вернуться домой. Но этого делать никак нельзя! Тоска по дому не стоит тех рисков, которые несет с собой возвращение. Чем меньше гражданских будет оставаться в регионе, тем легче и спокойнее военным будет делать свою работу", - отметил глава ОВА.

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Напомним, войска РФ 10 апреля нанесли ракетный удар по Авдеевке Донецкой области.

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