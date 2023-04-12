Под новые санкции США попал венгерский банк

Минфин США объявил о новых ограничениях против России, они касаются МИБ Венгрии, который называют "кублом шпионов".

США ввели очередные санкции против России, которые дополнительно ограничивают ее доступ к международной финансовой системе. В этот список попал и Международный инвестиционный банк Венгрии, который называют "кублом шпионов". Об этом заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон, сообщает пресс-служба министерства финансов США в среду, 12 апреля.

"Пока Кремль ищет способы обойти многосторонние санкции и экспортный контроль, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут продолжать разрушать схемы уклонения, которые поддерживают российского диктатора Владимира Путина на поле боя", - отметил он.

В списке санкций находятся 120 организаций и физических лиц в 20 странах. Таким образом, ограничения затронули Международный инвестиционный банк (МИБ), который базируется в Будапеште и чей контрольный пакет принадлежит России.

"Присутствие МИБ в Будапеште позволяет России увеличить свое разведывательное присутствие в Европе и открывает двери для злонамеренной деятельности Кремля, а также может быть механизмом для коррупции и незаконного финансирования, в том числе для нарушения санкций", - отметчается в сообщении американского ведомства.

Кроме того, под санкции попали:

ЧВК Патриот, связанная с министром обороны России Сергеем Шойгу;

китайская компания China HEAD Aerospace Technology, которая, согласно данным Госдепартамента, поставляла спутниковые снимки Украины врагу;

китайская компания King-Pai Technology HK Co, Ltd, являвшаяся поставщиком для нескольких предприятий военно-промышленного комплекса России;

компания бизнесмена-миллиардера Алишера Усманова USM Holdings и ее организации, среди которых МегаФон, Металлоинвест, оператор Удоканского медного проекта и узбекский производитель цемента Алишера Усманова Ахангаранцемент;

компания по предоставлению трастовых услуг Sequoia Treuhand Trust Reg, базирующаяся в Лихтенштейне. Клиентами компании являются российские клиенты, в том числе Геннадий Тимченко.

Напомним, правительство США в настоящее время может готовится объявить о введении санкций против "влиятельных лиц" Венгрии. Подобный шаг якобы провоцирует ухудшение отношений между странами.

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