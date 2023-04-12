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Три памятника Херсона обезопасили от обстрелов РФ

Работы провели специалисты Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы.
Три памятника Херсона обезопасили от обстрелов РФ

В Херсоне вокруг памятников Тарасу Шевченко, Джону Говарду и Всеволоду Заботину соорудили защитные конструкции. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что работы провели специалисты Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы.

"Увидеть эти памятники херсонцы и гости города смогут после нашей Победы!", - отметил Прокудин.

 

Cмотрите фотогалерею: Три памятника Херсона обезопасили от обстрелов РФ

 

 

Напомним, российские военные за минувшие сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации.

Также сообщалось, что Авиация РФ нанесла удар по Бериславу.

 

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