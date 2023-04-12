Много причин. Почему ВСУ отложили контрнаступление

Запланированное Украиной контрнаступление откладывается, сообщают СМИ. В правительстве это подтверждают и называют новые возможные сроки атаки.

Слухи о готовящемся контрнаступлении ВСУ циркулируют уже давно. Это стимулирует сильное давление от украинского общества на начало операции. Командование и власти, в свою очередь, говорят, что к контратаке нужно подготовится максимально хорошо.

В последнее время раздаются предположения, что Украина все же отложила наступление из-за погоды, медленных поставок техники и нехватки боеприпасов. Усилила опасения тупиковой ситуации еще и утечка секретных документов Пентагона о якобы планах командовании ВСУ.

Так, когда все же можно ожидать контрнаступление и чего опасаются наши защитники читайте в сюжете Корреспондент.net.

Три главных причины

Американское издание The Washington Post со ссылкой на украинских военных сообщило, что контрнаступление действительно откладывается. Журналисты также перечислили ряд этому причин: плохая погода, медленная поставка Западом техники и боеприпасов и "слив" секретных документов Пентагона, где говорилось об уязвимых местах в украинской ПВО.

"Ожидаемое весеннее наступление рассматривалось как единственный шанс для Украины в этом году отвоевать территорию, удерживаемую российскими войсками, что составляет около пятой части страны", - говорится в статье.

СМИ сообщает, что, если ВСУ не сможет отвоевать значительную часть территории, многие украинцы опасаются, что они будут вынуждены вести переговоры с Россией с невыгодной для себя позиции.

В то же время, несмотря на ожидания западной техники и недостаток боеприпасов, украинские военные проверяют российскую оборону на уязвимые места. Так на одной из окопных позиций в Донецкой области в километре от российских позиций украинский капрал рассказал СМИ, что использует коммерческие дроны для наблюдения за российскими силами, выявления слабых мест и планирования ударов для уничтожения укреплений.

Он сказал, что небольшие операции готовят его подразделение к полномасштабному наступлению, поскольку они ждут больше боеприпасов и более тяжелого оборудования.

Больше всего в будущей контратаке украинских бойцов волнуют мины. Они есть на всех российских оборонительных позициях, рассказали военные журналистам.

Украинский подполковник, который командует танковым батальоном в Запорожской области, с позывным Гром уточнил, что мины есть по обе стороны фронта: "Мы установили много мин, и российская сторона тоже".

Возможные сроки

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтверждает, что весенние контрнаступление перенесли на лето и отмечает, что союзники и партнеры Украины не давят на Киев в вопросе наступления, однако самое сильное давление ощущается изнутри страны.

"Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовыми к этому на 100%, если не больше", - сказал глава правительства в комментарии изданию The Hill.

На вопрос о том, как на подготовку к контрнаступлению может повлиять утечка секретных документов Пентагона, он ответил, что Украина освободит свою территорию.

Отметим, что Шмыгаль накануне посетил Канаду, а сегодня прилетел в США. Издание считает, что такое турне украинского премьера является частью военной стратегии Киева: пока идут боевые приготовления, премьер-министру поручено сплотить страны-партнеры для оказания экономической поддержки, столь же важной для выживания Украины, как и ее военная оборона.

Шмыгаль также должен принять участие в весеннем заседании Международного валютно-финансового комитета и совместного комитета по развитию МВФ и Всемирного банка.

"Прекрасный план"

Глава Пентагона Ллойд Остин вообще не видит проблем для контрнаступления ВСУ из-за "слива" документов его ведомства. По его мнению, украинское руководство остается сосредоточенным на выполнении этой задачи.

Более того Остин убежден, что у Украины сейчас есть множество возможностей, позволяющих добиться успеха в потенциальных атаках. У украинской стороны есть "прекрасный план" для начала активных операций, заявил глава Пентагона.

В то же время, он подчеркнул, что детали контранступления известны только президенту Владимиру Зеленскому и другим представителям руководства Украины. Глава Пентагона добавил, что в Киеве чувствуют, что находятся "в достаточно хорошей позиции".

"И мы сосредоточимся на том, чтобы продолжать оказывать помощь в обеспечении безопасности, чтобы они могли продолжать быть успешными, когда они решат проводить наступательные операции", – передает слова Остина The Wall Street Journal.

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