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На Херсонщине автомобиль подорвался на взрывчатке, есть погибший и раненый

64-летний мужчина получил тяжелые травмы с ожогами и ранениями лица, рук и ног. Его госпитализировали.
На Херсонщине автомобиль подорвался на взрывчатке, есть погибший и раненый

В карьере вблизи Тягинки Херсонской области в среду, 12 апреля, автомобиль с двумя гражданскими наткнулся на российскую мину. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

В результате один человек погиб, второй ранен.

Отмечется, что 64-летний мужчина получил тяжелые травмы с ожогами и ранениями лица, рук и ног. Его госпитализировали.

Напомним, на Харьковщине трактор подорвался на взрывчатке, пострадал водитель.

Также сообщалось, что на Херсонщине ранен мужчина, собиравший мины лопатой.

 

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