Зеленский встретился с делегацией Сената США

Во время встречи стороны обсудили дальнейшие направления помощи США и роль Конгресса в этом процессе.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 апреля, провел встречу с двухпартийной делегацией Сената Конгресса США в составе Джозефа Манчина, Лизы Мурковски и Марка Келли. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский проинформировал делегацию о ситуации на передовой и поделился оценками перспектив ее развития.

Стороны также обсудили дальнейшие направления помощи США и роль Конгресса в этом процессе.

Президент поблагодарил сенаторов за визит в Украину.

"Мы боремся за общие ценности - свободу и демократию. Наша победа будет определяющей для развития ситуации в Европе и во всем мире. Продолжение такой комплексной поддержки - оборонной и финансовой - является залогом нашей победы над агрессором", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что двухпалатная и двухпартийная поддержка со стороны США, лично Президента Байдена, всех американцев помогла Украине выстоять в развязанной Россией войне.

Ранее президент встретился с филантропом и бизнесменом Говардом Баффетом, сыном миллиардера Уоррена Баффета и главой одного из созданных им благотворительных фондов, и обсудил с ним помощь Украине.

А перед этим Зеленский провел встречу с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном.

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