Украина и Индия возобновят работу межправительственной комиссии - МИД

Стороны обсудили активизацию сотрудничества в рамках партнерства, в том числе планы двустороннего взаимодействия в 2023 году.

Украина и Индия договорились о проведении внешнеполитических консультаций, возобновлении работы межправительственной комиссии и увеличении объемов гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба МИД по результатам двухдневного визита первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой в Индию.

Отмечается, что Джапарова обсудила усиление сотрудничества между государствами с государственным министром иностранных дел и государственным министром культуры Индии Минакаши Лекхи и передала ей письмо от Президента Украины Владимира Зеленского для премьер-министра Индии Наренды Моди.

А с заместителем министра иностранных дел Индии Санджаем Вермой Джапарова были подняты вопросы активизации сотрудничества в рамках партнерства, в том числе планы двустороннего взаимодействия в 2023 году.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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