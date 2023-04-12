Россияне планируют вывезти из Луганщины почти три тысячи детей - ОВА

В так называемой "ЛНР" продолжаются медицинские осмотры детей, после которых определенное их количество исчезает.

Военные РФ планируют вывезти более 2,7 тысячи детей с территории временно оккупированной Луганской области. Об этом сообщает Луганская ОВА.

Отмечается, что в так называемой "ЛНР" продолжаются медицинские осмотры детей, после которых определенное их количество исчезает. Медики из России уже осмотрели более 94 тысяч мальчиков и девочек.

Медосмотры проводят так называемые "независимые эксперты" из Башкортостана и Татарстана, а также из Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской областей РФ.

После медицинского осмотра у детей якобы находят патологии, которые, по словам россиян, являются поводом для так называемой эвакуации детей из Украины. Разной степени патология пока "обнаружена" у 69,6% из осмотренных детей.

Как сообщили в ОВА, 2726 детям выписаны направления на госпитализацию, которая обычно проходит в медучреждениях на территории РФ.

Напомним, Украина создает международную коалицию для возвращения из РФ детей-сирот.

Ранее сообщалось, что Украина провела спасательную миссию и вернула домой 24 ребенка из Херсонской области.

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