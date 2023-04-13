Смерть Путина, удар по Кремлю. Дикие сценарии войны

Разведывательное управление Министерства обороны США рассматривало сценарии развития войны в Украине в случае так называемых "диких", то есть маловероятных, событий.

Возможная утеска секретных документов США о боевых действия в Украине остается темой №1 в мировых СМИ. NYT пишет, что в одном из слитых в Сеть документов разведывательное управление Минобороны США выделило гипотетические “неожиданные” сценарии ("wild card" scenarios). На нем стоит дата 24 февраля и надпись One year — это указывает на то, что анализ проводили через год после начала вторжения.

Описано, как каждый из сценариев может потенциально привести к эскалации войны, ее завершению путем переговоров или не иметь существенного влияния на ход.

4 сценария

Издание отмечает, что такой сценарный документ является достаточно типичным продуктом для разведывательных служб. Он призван помочь военным офицерам, политикам или законодателям обдумать возможные последствия крупных событий, оценивая свои варианты действий.

Гипотетические сценарии включают смерть президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, смену руководства в Вооруженных силах России и удар Украины по Кремлю.

При этом в описаниях возможных событий нет оценки того, что может быть наиболее вероятным.

Особое беспокойство Белого Дома

NYT отмечает, что администрация Байдена особенно обеспокоена возможным ударом по Москве со стороны Украины, поскольку это может вызвать резкую эскалацию со стороны России. Опасность такого удара со стороны Украины является одной из причин, почему Соединенные Штаты неохотно предоставляют Киеву ракеты большей дальности.

"Один из четырех гипотетических сценариев показывает, что может произойти, если Украина нанесет удар по Кремлю. Определен широкий спектр потенциальных последствий. Это событие может привести к эскалации, когда Путин в ответ на общественный резонанс начнет полномасштабную военную мобилизацию и рассмотрит возможность применения тактического ядерного оружия. Или же опасения общественности могут заставить его пойти на переговоры по урегулированию войны”, - пишет NYT.

Американские официальные лица не рассказали NYT, соответствует ли информация в документе действительности, но и его подлинности не опровергли.