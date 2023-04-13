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Президент сказал, что ознаменует поражение России

Все активы России, российских должностных лиц, богатевших на войне олигархов РФ, должны пойти на компенсацию ущерба пострадавшим от войны.
Президент сказал, что ознаменует поражение России

Главным доказательством окончательного поражения Кремля станет восстановление Украины, в том числе инфраструктуры, жилого фонда. Об этом в среду, 12 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

Он рассказал, что принял участие в международном совещании, посвященном финансовой поддержке Украины вместе с министрами финансов ряда стран и руководителями международных финансовых институтов - МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других.

 

При этом, главной темой встречи стало восстановление Украины после окончания войны. 

Зеленский подчеркнул, что вновь отстроенная Украина станет "вполне конкретным доказательством полного проигрыша государства-террориста".

Он подчеркнул, что страна должна быть отстроена в том числе на деньги самой России, ее чиновников, которые обогатились на войне.

"Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна стать самой затратной именно для агрессора. И все для этого мы делаем", - подчеркнул президент.

Напомним, Украина создает международную коалицию для возвращения из РФ детей-сирот.

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