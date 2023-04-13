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Данилов заявил, что убийцы украинского воина будут найдены

В Сети появилось видео, на котором, вероятно, российские захватчики отрезают голову живому человеку, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне.
Данилов заявил, что убийцы украинского воина будут найдены

Россияне, обезглавившие украинского военнослужащего и снявшие это на видео, будут найдены. Об этом в среду, 12 апреля, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона. 

При этом, Данилов подчеркнул, что для украинских силовых ведомств цель найти убийц является делом чести. 

"Наши спецорганы четко понимают, что им нужно в таком случае делать. Более того, для них это дело чести - найти этих людей. Я более чем уверен, что это обязательно будет сделано, потому что это простить нельзя", - сказал Данилов.

Он же еще раз подчеркнул, что россйиских военных преступников ждет трибунал. 

Напомним, в среду, 11 апреля, в сети появилось видео, как россияне жестоко пытают украинского военнопленного и отрезают ему голову.

На видео отреагировал Владимир Зеленский, а в СБУ пообещали наказать российских военных преступников.

Также Украина обратилась в МУС из-за казни военного

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