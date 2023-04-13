Оккупанты закрывают пляжи в Крыму - ИС

Найти место для пляжного отдыха этим летом в Крыму будет сложно, так как россияне превращают полуостров в укрепрайон.

Российская оккупационная власть решила "отменить" пляжный сезон в этом году и массово закрывает пляжи на полуострове. Об этом в среду, 12 апреля, заявляет группа Информационное сопротивление.

"Купаться запретят в селах Штормовое и Поповка на западе Сакского района Крыма на побережье Черного моря и озера Донузлав", - сказано в сообщении.

Кроме того, купаться не разрешат и в других озерах.

В частности, постановление о закрытии пляжей приняла оккупационная "администрация" Штормовского сельсовета.

Отмечается, что пляжи в этом году россияне превращают в линии обороны. Ранее на них вырыли десятки километров окопов и расставили артиллерию в Крыму. Такие шаги враг предпринимает перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.

Ранее Аксенов заявил о "современной эшелонированной обороне" российской армии в Крыму, и что оккупированный полуостров якобы готов к контрнаступлению Украины.



Напомним, губернаторы Курской и Белгородской областей РФ, которые граничат с Украиной, решили отменить военные парады на 9 мая, чтобы "не провоцировать противника" скоплением военных и техники.