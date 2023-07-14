Оккупанты вывезли из Луганщины в июле сотни детей - ЦНС

Российские оккупанты вывозят украинских детей на территорию России и оккупированного Крыма. Там их учат ненавидеть Украину.

За две недели июля российские оккупанты вывезли на территорию РФ 280 детей из Антрацитовского района временно оккупированной Луганской области. Детей увезли в российскую республику Калмыкия. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"В течение июля россияне вывезли около 280 детей из Антрацитовского района в "казачий кадетский корпус" в республике Калмыкия, РФ", - сказано в сообщении.

По данным сопротивления, к концу лета оккупанты планируют вывезти с временно оккупированных территорий около 500 украинских детей.

"Россияне не только похищают детей с ТОТ, но и зомбируют их агрессивной пропагандой, превращая в будущих янычар", - отмечают в ЦНС.

Ранее Кулеба заявил, что Украина получит F-16, а Россия это проглотит. Дмитрий Кулеба ответил на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия будет рассматривать предоставление Украине F-16 как "ядерную угрозу".