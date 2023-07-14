Днепропетровщину атаковали БПЛА, есть попадания

В Кривом Роге повреждено коммунальное предприятие, транспортное предприятие и два двухэтажных дома.

Ночью 14 июля Днепропетровскую область атаковали вражеские беспилотники, есть попадания в Кривом Роге. Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Лысак.

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"Защитники из Воздушного командования Восток сбили шесть Шахедов. Однако ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание - в Кривом Роге", - отметил он.

Глава региона уточнил, что повреждено коммунальное предприятие.

"На его территории одно админздание уничтожено, еще три - повреждены. Побита спецтехника. Также задело транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома", - подчеркнул Лысак.

Также оккупанты ударили по Синельниковскому району. В Великомихайловской общине российская артиллерия повредила склад, частный дом и линию электропередач. Люди не пострадали.

Ранее Кулеба заявил, что Украина получит F-16, а Россия это проглотит. Дмитрий Кулеба ответил на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия будет рассматривать предоставление Украине F-16 как "ядерную угрозу".