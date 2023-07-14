Ночная атака Шахедов: в Воздушных силах назвали количество уничтоженных дронов

Украинская ПВО уничтожила 16 ударных дронов и 7 разведывательных БПЛА во время российской атаки, которая продолжалась с вечера 13 июля до утра 14 июля.

| Автор: Мальцева Ольга

С вечера 13 июля по 4 утра 14 июля Россия атаковала Украину 17-ю ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

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"В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожено 16 "Шахедов". Также ночью защитники неба сбили один разведывательный БПЛА, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила за прошедшие сутки", - сообщили в Воздушных силах.

К уничтожению вражеских воздушных целей привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".

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Напомним, трезубец вместо герба СССР. Апгрейд Родины-матери. На щите, который поднимает над украинской столицей гигантская женская фигура, вместо герба Советского Союза появится трезубец.