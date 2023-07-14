Оборона россиян на юге ослабла - ISW

Российская армия нуждается в ротации и подкреплении в Запорожской области, однако не имеет для этого резервов.

В силах РФ на юге Украины недостаточно резервов для ротации передовых частей, и без существенной поддержки они будут отступать в случае прорыва ВСУ. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Сообщается, что увольнение российского генерал-майора Ивана Попова после доклада о проблемах армии подтверждает слабость обороны РФ и отсутствие резервов для подкрепления.

"Жалоба Попова на российские потери вследствие артиллерийского огня, вероятно, говорит о том, что российские силы нуждаются в ротации и подкреплении для поддержки своей обороны в западной части Запорожской области", - указали аналитики.

Очевидное отсутствие ротации войск РФ свидетельствует, что россиянам придется полагаться на уже деградировавшие силы в случае прорыва украинской армии.

Ранее Кулеба заявил, что Украина получит F-16, а Россия это проглотит. Дмитрий Кулеба ответил на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия будет рассматривать предоставление Украине F-16 как "ядерную угрозу".