Ухудшение погоды россияне используют для воздушных атак - Ігнат

Серьезная облачность усложняет работу мобильных огневых групп, которые должны видеть воздушную цель.

Оккуппанты используют ухудшение погодных условий для воздушных атак по территории Украины. Такая ситуация была, в частности, этой ночью. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

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"Враг использует не только темное время суток. Возможно, кое-где хотел воспользоваться "прихотями" погоды. Если есть облачность, это тоже усложняет работу мобильных огневых групп, которые должны прежде всего видеть объект, воздушную цель, потому что надо прицелиться по нему", - рассказал он.

Также погода влияет на действия любых находящихся в небе объектов и на работу пилотируемой авиации и т.д. В то же время, что касается крылатых ракет и Шахедов, то на них погода не сильно влияет, потому что они летят по заданному маршруту.

"Ну, возможно, будет какой-то сильный ветер боковой, обмерзание с перепадом температур, это может влиять на Шахеды, которые запускают через Азовское море… Сейчас, как видим, противник применяет их и даже в такую погоду, когда есть и облачность, и ливни", - добавил Игнат.

Ранее Кулеба заявил, что Украина получит F-16, а Россия это проглотит. Дмитрий Кулеба ответил на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия будет рассматривать предоставление Украине F-16 как "ядерную угрозу".