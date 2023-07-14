Кулеба оценил результаты саммита НАТО

Плохо, что члены НАТО не совершили "квантовый рывок" по отношению к Украине, но он неизбежен, отметил глава МИД.

Украинской делегации удалось справиться с психологическим барьером на саммите НАТО, и теперь совершенно очевидно, что нашу страну реально видят членом Альянса. Об этом сообщает сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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Он отметил, что на саммите в Вильнюсе были очень важны не только тексты официальных решений и заявления, но и то, что было за кулисами.

"Была не только принципиальная разница с Бухарестским саммитом 2008 года, с которым все сравнивают Вильнюс, но и вообще с саммитом в Мадриде. Разница состоит в том, что мы преодолели психологический барьер и я вижу, что Украину реально видят членом НАТО", - заявил Кулеба.

По его мнению, Украина получит приглашение в НАТО гораздо раньше, чем кажется.

"То, что они не сделали этот квантовый рывок, является плохим. Но я вижу, что он неизбежен и произойдет намного раньше, чем нам кажется. Потому что все внутри за закрытой дверью абсолютно спокойно, уверенно говорят: "Не волнуйтесь, вопрос решен, вы будете членом НАТО", - отметил он.

Отвечая на вопрос, почему не было политического приглашения Украины в НАТО, Кулеба сказал, что "причина заключается в том, что наши ключевые партнеры, реально определявшие насколько далеко НАТО в Вильнюсе может зайти, опасаются скорости".

"То есть они абсолютно соглашаются, что Украина "приедет в пункт назначения" и будет членом НАТО. Нет никаких сомнений теперь в этом. Но у них есть страх - если слишком быстро ехать, то можно попасть в аварию. А они хотят этого избежать и безопасно добраться до этой точки", - объяснил министр.

Ранее Кулеба заявил, что Украина получит F-16, а Россия это проглотит. Дмитрий Кулеба ответил на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия будет рассматривать предоставление Украине F-16 как "ядерную угрозу".