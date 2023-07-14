Вадим Столар: В реабилитации нуждается каждый 5-й боец

| Автор: Мальцева Ольга

Вадим Столар активно поддерживает общественные организации, которые реализуют программы по протезированию военных. В свою очередь украинские ОО выполняют государственные функции и внедряют проекты по психологической и физической реабилитации.

С началом полномасштабной войны в Украине остро встал вопрос реабилитации военных. Ранения, психические травмы - это те проблемы, с которыми уже столкнулось много украинских защитников, и, к сожалению, пока война продолжается - их количество будет расти.

Сейчас сложно говорить об объективных данных по количеству запросов на помощь с такими проблемами. Но это точно тысячи людей, нуждающихся в физической реабилитации и/или протезировании, и десятки тысяч людей, если речь идет о психологической помощи. И их возвращение к мирной жизни должно сопровождаться решением главного вопроса: как с этим жить?

Вадим Столар: Десятки украинских фондов предлагают психологическую помощь и реабилитацию для военных

Украинское законодательство предусматривает помощь, которую должны получать ветераны. В частности, вопрос бесплатной психологической помощи регулирует постановление Кабмина № 1338 от 29 ноября 2022 года. Реализуется ли все, что регламентирует Постановление? Ответ - нет. По объективным причинам.

Чтобы организовать эффективную систему оказания такой помощи, необходимо достаточное количество специалистов, учреждений, которые прежде всего понимают проблему (ПТСР - посттравматическое стрессовое расстройство) и имеют опыт ее решения. С таким количеством пострадавших государственные учреждения просто не могут справиться самостоятельно.

Положительные сдвиги в этом направлении есть. Так, недавно Министерство обороны утвердило Концепцию развития реабилитации раненых военных, которая предусматривает их лечение в профильных специализированных учреждениях. Она была разработана для развития сети современных реабилитационных центров и развития реабилитационных структурных подразделений в больницах системы Минобороны. Но всем понятно, что в условиях войны от концепции до полноценного воплощения может пройти очень много времени.

Поэтому в системе реабилитации и оказания психологической помощи сейчас важную роль играет общественный сектор. Десятки общественных объединений, фондов реализуют программы для помощи и военнослужащим, и гражданским, пострадавшим в результате войны.

На сегодня Минветеранов подписало контракты с более 48 лечебными учреждениями, где можно получить помощь. Мало того, множество общественных организаций создают собственные программы: Veteran Hub, Molfa Hub, EnableMe, FFU и др. В частности Фонд Вадима Столара запустил целевую грантовую программу для поддержки ОО, которые работают в этой сфере.

"Мы направили 1 млн гривен на поддержку общественных организаций Украины, которые реализуют программы по реабилитации гражданского населения и военных, - прокомментировал Вадим Столар, - С командой Фонда уже имеем успехи в этом направлении благодаря реализованной программе грантов".

По словам основателя Фонда, старт грантовых программ вызвал большой интерес среди региональных объединений в общественном секторе, которые не имеют устойчивого финансирования. За короткое время поступило более 100 заявок. Это свидетельствует о том, что такая проблема, как оказание эффективной помощи военным в психологической сфере, является абсолютно нерешенной. Есть запрос на поддержку таких программ и организаций, несмотря на активацию усилий в этом направлении правительственных институтов. На сегодня грантовая программа - в разгаре реализации.

"По результатам конкурса, четыре победителя уже получили гранты и начали закупку необходимого оборудования для воплощения своих идей. К участию в программе могли присоединиться неприбыльные организации, зарегистрированные на территории Украины, а ее общий грантовый фонд составил 1 000 000 гривен. Эти деньги распределены между победителями - общественными организациями, которые представили проекты, направленные на реабилитацию украинских военных. Это - ОО "УФРА" из Ивано-Франковской области, ОО "Пространство развития общин" из Черновицкой области, ОО "Ротари клуб Харьков "Нью Левел"" и "Агентство экономического развития города Павлоград". Их проекты будут реализованы на базе местных медицинских учреждений", - подчеркнул Вадим Столар.

На 2023 год правительство заложило в государственный бюджет 540 миллионов гривен для программ, которые помогают людям восстановиться психологически. Но как оказывается - и этого недостаточно. Ведь, если в физической реабилитации нуждаются те, кто получил ранения или получил физический ущерб, то в психологической помощи нуждаются абсолютно все. Война повлияла на каждого украинца.

Почему программы психологической помощи нуждаются в масштабировании?

Значительная часть ветеранов, участвовавших в военных действиях, испытывают ПТСР. В Украине называют цифру в 15%, хотя такая статистика довольно условна, и точные данные сегодня предоставить просто невозможно. В то же время, по словам министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, после войны в Украине будет насчитываться 4-5 млн ветеранов, то есть примерно 10% населения. То есть до 750 тыс. участников боевых действий, вероятно, будут страдать посттравматическим синдромом и будут нуждаться в профессиональной помощи.

ПТСР - это серьезное заболевание, которое может привести к ряду проблем:

Проблемы со здоровьем: ПТСР часто связано с другими проблемами со здоровьем, включая депрессию, тревогу, бессонницу и т.д.

ПТСР часто связано с другими проблемами со здоровьем, включая депрессию, тревогу, бессонницу и т.д. Проблемы в отношениях: ПТСР может негативно повлиять на близкие взаимоотношения. У людей с ПТСР могут возникнуть трудности в общении с семьей, друзьями и коллегами.

ПТСР может негативно повлиять на близкие взаимоотношения. У людей с ПТСР могут возникнуть трудности в общении с семьей, друзьями и коллегами. Проблемы с работой или учебой: ПТСР может препятствовать выполнению обычных обязанностей, что может привести к увольнению или неспособности продолжать свою деятельность.

ПТСР может препятствовать выполнению обычных обязанностей, что может привести к увольнению или неспособности продолжать свою деятельность. Суицидальные мысли и попытки: ПТСР значительно увеличивает риск суицидальных мыслей и попыток.

ПТСР значительно увеличивает риск суицидальных мыслей и попыток. Дальнейшие проблемы с алкоголем и наркотиками: Многие люди с ПТСР обращаются к алкоголю или наркотикам в попытке справиться со своими симптомами.

Последствия ПТСР могут быть долгосрочными и требуют профессиональной психотерапии, включая поведенческую терапию, медикаментозную терапию и другие подходы. Общество и государство также должны оказывать поддержку ветеранам и другим пострадавшим.

Уже сегодня каждый 5-й раненый боец нуждается в качественной реабилитации - Вадим Столар

Другой тип реабилитации - непосредственно физическое восстановление и протезирование.

1 апреля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал ЗУ № 2168-IX О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения вспомогательными средствами реабилитации лиц, пострадавших в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Ключевая цель этих изменений - оптимизация и повышение эффективности оказания помощи и протезирования в разрезе реабилитации.

И хотя мероприятия по установлению современных протезов украинским военным проходят с повышенной интенсивностью, большая часть ветеранов не может их получить.

Прежде всего никуда не исчезли бюрократические преграды. К примеру: ситуация марта 2023 года - в центре "Галичина" буквально "застряли" около 200 военных, которые не могли получить протезы. Процесс затормозился из-за невозможности получить соответствующие справки из своих воинских частей и подразделений. Такие бюрократические осложнения и случаи говорят о том, что на системное изменение требуется время, чтобы удовлетворить запрос.

Справочно. Какие документы нужны для бесплатного протезирования военных от государства?

Решение ВВК или заключение ВКК (для участников боевых действий, пострадавших, которым не установлена инвалидность); Справка органа внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости Заключение эксперта по результатам судебно-медицинской экспертизы Документ, подтверждающий сведения о зарегистрированном (задекларированном) месте проживания (пребывания) лица непосредственно в районах и в период проведения военных (боевых) действий Выписка из приказа командира воинской части (начальника территориального подразделения) или справку об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).

Вадим Столар: Общественный сектор более гибкий и проактивный в вопросах помощи

"В этом контексте общественный сектор является более эффективным средством удовлетворения потребности в физической реабилитации. Ведь способен к большей гибкости и имеет большее "пространство для маневра", - считает Вадим Столар.

По словам Вадима Столара, на сегодня каждый пятый украинский военнослужащий нуждается в реабилитации. Это - большой процент, что вызывает значительную нагрузку на государственные институты.

Общественные организации, фонды выполняют важнейшую функцию в решении этих системных задач. И сейчас не идет речь о крупных организациях с многомиллионными бюджетами. Речь об общем намерении, желании и действии.

К примеру: Фонд Future for Ukraine присоединился к программе протезирования Operation Renew Prosthetics. При поддержке международной клиники по протезированию MCOP и Министерства здравоохранения Мальты, на базе клиники Steward Health Care Malta украинские военные получили достойную помощь.

Цель на 2023 год - обеспечить стальные конечности еще 24 бойцам. И таких кейсов множество.

Украинские волонтеры не менее героические, чем украинские воины. Объединяясь, защищая и поддерживая друг друга украинцы способны преодолеть любые преграды.

Помните, что победа и поддержка зависят от каждого. И можно лично присоединиться к программам украинских фондов:

"Горячая линия" по вопросам протезирования конечностей Министерства социальной политики: 050-177-68-39