В Донецкой области в результате обстрелов погиб гражданский, есть раненые

В каком именно населенном пункте области погиб гражданский, не указано, в трех общинах области есть раненые.

За 13 июля в Донецкой области в результате вражеских обстрелов один мирный житель погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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В каком именно населенном пункте области погиб гражданский, не указано, а ранен один человек в Щербиновке Торецкой общины, один - в Часовоярской общине, еще один - в Северске.

В нескольких населенных пунктах повреждены жилые дома и инфраструктурные объекты.

Ранее Кулеба заявил, что Украина получит F-16, а Россия это проглотит. Дмитрий Кулеба ответил на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия будет рассматривать предоставление Украине F-16 как "ядерную угрозу".