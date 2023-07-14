Зеленский: РФ пытается остановить наших воинов

Президент подчеркнул, что каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к народу рассказал о заседании Ставки.

"Провел заседание Ставки - очень детальное и сфокусированное, прежде всего, на передовой. Ситуация на всех ключевых направлениях действий: как защита от российских штурмов, так и наши активные шаги вперед. Плюс все, что для этого важно: снаряды и оружие, техника, рациональность использования снарядов, поставки от партнеров и наше, украинское производство, логистика", - сообщил Зеленский.

Президент сообщил, что во время заседания делали доклад командующие оперативными направлениями Залужный, Сырский, Тарновский, командиры по конкретным участкам передовой, а также министр внутренних дел Клименко, руководитель Госпогранслужбы Дейнеко, руководитель ГУР Буданов.

"Должны все понимать очень четко - максимально четко, что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности. Все, кто идет на штурм, все, кто отражает вражеские штурмы, молодцы. И я благодарен каждому нашему воину! Слава всем, кто бьется ради Украины! Спасибо каждому и каждой, кто защищает наше государство! Слава Украине!" - сказал Зеленский.

Напомним, на северной границе Украины с Россией и Беларусью строятся инженерные заграждения и обустраиваются минные поля. За 10 дней там было обустроено 30 противотанковых минных полей с использованием почти шести тысяч мин.

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