ВСУ сбили три дрона Ланцет на Херсонщине
Украинские бойцы в пятницу обезвредили три ударных российских беспилотника в Херсонской области.
Украинские защитники в пятницу, 14 июля, сбили три российских ударных беспилотника Ланцет в Херсонской области. Об этом сообщает воздушное командование Юг на своей Facebook-странице.
Военные отметили, что дрон сбили солдаты Херсонской зенитной ракетной бригады.
Однако более подробных подробностей воздушное командование не приводит.
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Ланцет - ударный российский дрон. РФ для его производства закупает детали у китайских и других компаний.
Cмотрите фотогалерею: ВСУ сбили три дрона Ланцет на Херсонщине
Напомним, в четверг, 13 июля, в Роменском районе Сумщины мобильная группа добровольцев обнаружила вражеский БПЛА и уничтожила его из стрелкового оружия.
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