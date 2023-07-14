Украинские бойцы в пятницу обезвредили три ударных российских беспилотника в Херсонской области.

Украинские защитники в пятницу, 14 июля, сбили три российских ударных беспилотника Ланцет в Херсонской области. Об этом сообщает воздушное командование Юг на своей Facebook-странице.

Военные отметили, что дрон сбили солдаты Херсонской зенитной ракетной бригады.

Однако более подробных подробностей воздушное командование не приводит.

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Ланцет - ударный российский дрон. РФ для его производства закупает детали у китайских и других компаний.

Cмотрите фотогалерею: ВСУ сбили три дрона Ланцет на Херсонщине

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