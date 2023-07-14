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ВСУ сбили три дрона Ланцет на Херсонщине

Украинские бойцы в пятницу обезвредили три ударных российских беспилотника в Херсонской области.
ВСУ сбили три дрона Ланцет на Херсонщине
 
Украинские защитники в пятницу, 14 июля, сбили три российских ударных беспилотника Ланцет в Херсонской области. Об этом сообщает воздушное командование Юг на своей Facebook-странице.
 
Военные отметили, что дрон сбили солдаты Херсонской зенитной ракетной бригады.
 
Однако более подробных подробностей воздушное командование не приводит.
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Ланцет - ударный российский дрон. РФ для его производства закупает детали у китайских и других компаний.
 
 
Напомним, в четверг, 13 июля, в Роменском районе Сумщины мобильная группа добровольцев обнаружила вражеский БПЛА и уничтожила его из стрелкового оружия.
 
 
 
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