Гауляйтер Голой Пристани готовится бежать в Крым - партизаны
Партизанское движение Атеш установил, что злоумышленник недавно арендует квартиру в оккупированном Симферополе.
Гауляйтер временно оккупированного города Голая Пристань в Скадовском районе Херсонской области Геннадий Недялков уже готовится бежать в оккупированный Крым. Об этом сообщает партизанское движение Атеш на своем Telegram-канале в пятницу, 14 июля.
По их информации, коллаборант недавно арендует квартиру в оккупированном Симферополе.
"Интересно наблюдать, как эти иуды пытаются убедить всех в "неудачном" украинском наступлении. А сами в то же время готовят пути ухода в более безопасное место", - отмечают партизаны.
Отметим, что Геннадию Недялкову в июле 2022 года Служба безопасности Украины уведомила подозрение в коллаборационизме.
По данным из открытых источников, предателя назначили "председателем" Голопристанской оккупационной "администрации" весной того же года.
Cмотрите фотогалерею: Гауляйтер Голой Пристани готовится бежать в Крым - партизаны
Ранее партизанское движение Атеш сообщило, что российские захватчики свозят военную технику на один из аэродромов во временно оккупированном Крыму.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: