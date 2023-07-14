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Гауляйтер Голой Пристани готовится бежать в Крым - партизаны

Партизанское движение Атеш установил, что злоумышленник недавно арендует квартиру в оккупированном Симферополе.
Гауляйтер Голой Пристани готовится бежать в Крым - партизаны

 

Гауляйтер временно оккупированного города Голая Пристань в Скадовском районе Херсонской области Геннадий Недялков уже готовится бежать в оккупированный Крым. Об этом сообщает партизанское движение Атеш на своем Telegram-канале в пятницу, 14 июля.
 
По их информации, коллаборант недавно арендует квартиру в оккупированном Симферополе.
 
"Интересно наблюдать, как эти иуды пытаются убедить всех в "неудачном" украинском наступлении. А сами в то же время готовят пути ухода в более безопасное место", - отмечают партизаны.
 
Отметим, что Геннадию Недялкову в июле 2022 года Служба безопасности Украины уведомила подозрение в коллаборационизме.
 
По данным из открытых источников, предателя назначили "председателем" Голопристанской оккупационной "администрации" весной того же года.
 
 
Ранее партизанское движение Атеш сообщило, что российские захватчики свозят военную технику на один из аэродромов во временно оккупированном Крыму.
 
 
 
 
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