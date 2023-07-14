Залужный об освобождении Крыма: Никто не остановит

Главнокомандующий ВСУ ответил таким образом на опасения Запада по поводу возможной реакции РФ на деоккупацию полуострова.

Вооруженные силы Украины при наличии необходимых средств будут освобождать оккупированный Крым, и их никто не остановит. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Washington Post, опубликованном в пятницу, 14 июля.

"Только что у меня появятся средства, я что-то сделаю. Мне плевать - никто меня не остановит", - заверил украинский генерал.

Такое заявление главнокомандующего ВСУ прозвучало на фоне опасений некоторых западных чиновников по поводу реакции главы правящего режима РФ Владимира Путина, в случае начала освобождения полуострова украинскими бойцами.

Как мы уже писали ранее, Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провел работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои.

Кроме того, Валерий Залужный в интервью The Washington Post заявил, что его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление Украины происходит медленнее, чем некоторые надеялись.

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