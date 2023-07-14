Суд заключил под стражу митрополита Павла

Бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры сменили меру пресечения - теперь он будет находиться под стражей.

Суд изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (в миру Петр Лебедь). Теперь вместо домашнего ареста он будет помещен под стражу. Об этом в пятницу, 14 июля, заявила представитель Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева в комментарии изданию РБК-Украина.

Суд принял решение изменить меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа, отметила она.

Подозреваемому также дали возможность внести залог в размере более 33 миллионов гривен.

Прокурор во время судебного заседания подчеркнул, что митрополит Павел нарушил возложенные на него обязательства, поскольку он общался с одним из свидетелей по его делу.

Отметим, 1 апреля СБУ сообщила первое подозрение митрополиту Павлу. Также был обнародован перехват его разговоров

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