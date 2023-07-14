Залужный об ударах по РФ: Это нам решать

Главнокомандующий ВСУ заявил, что не понимает, почему у ему нужно кого-то спрашивать, как следует поступать, чтобы защитить свой народ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подверг критике подход, по которому он якобы "должен" спрашивать разрешения у кого-то, должен ли он что-то делать на территории врага, чтобы защитить свой народ. Об этом говорится в его интервью The Washington Post, опубликованном в пятницу, 14 июля.

"Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать. Почему? Потому что Путин... применит ядерное оружие? Умирающие дети не волнуют? Это наша проблема и нам решать, как уничтожить этого врага. Если наши партнеры боятся использовать оружие, мы будем убивать из своего. Но только столько, сколько потребуется", - подчеркнул главнокомандующий.

Напомним, в российском Воронеже раздался мощный взрыв . Местные СМИ заявили, что над городом якобы был сбит беспилотник в районе совхоза Масловский. Также о звуке мощного взрыва местные мониторинговые каналы сообщили в российском Курске.

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