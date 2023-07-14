Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Залужный рассказал, чем займется после войны

Победа в войне против РФ наступит тогда, когда у Украины будет немалая армия, которая сможет обеспечить безопасность детей.
Залужный рассказал, чем займется после войны
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал, что будет делать после окончания войны. Своими планами в пятницу, 14 июля, он поделился с журналистами газеты The Washington Post.
 
 
В частности, он рассказал, что хочет уйти в отпуск, но предположил, что тот не будет долгим.
 
"Но как говорит моя жена: "Хорошо, это три дня. А что дальше?", - сказал он со смехом.
 
Также главнокомандующий предположил, что может отправиться в поездку или сесть писать книгу.
 
Однако, как сказал Залужный, он рассчитывает, что и после войны будет занят, поскольку его видение победы не ограничивается полным восстановлением территориальной целостности Украины.
 
"Победа будет тогда, когда у нас будет армия, которая сможет обеспечить безопасность детям, которые сейчас катаются в колясках. Чтобы они росли, зная, что подобное больше не повторится", - сказал Залужный.
 
Он добавил, что полная победа требует много усилий и "начинать нужно уже сейчас".
 
Залужный подверг критике подход по которому он якобы "должен" спрашивать разрешения у кого-то, должен ли он что-то делать на территории врага, чтобы защитить свой народ. 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK