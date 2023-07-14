Залужный рассказал, чем займется после войны

Победа в войне против РФ наступит тогда, когда у Украины будет немалая армия, которая сможет обеспечить безопасность детей.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал, что будет делать после окончания войны. Своими планами в пятницу, 14 июля, он поделился с журналистами газеты The Washington Post

В частности, он рассказал, что хочет уйти в отпуск, но предположил, что тот не будет долгим.

"Но как говорит моя жена: "Хорошо, это три дня. А что дальше?", - сказал он со смехом.

Также главнокомандующий предположил, что может отправиться в поездку или сесть писать книгу.

Однако, как сказал Залужный, он рассчитывает, что и после войны будет занят, поскольку его видение победы не ограничивается полным восстановлением территориальной целостности Украины.

"Победа будет тогда, когда у нас будет армия, которая сможет обеспечить безопасность детям, которые сейчас катаются в колясках. Чтобы они росли, зная, что подобное больше не повторится", - сказал Залужный.

Он добавил, что полная победа требует много усилий и "начинать нужно уже сейчас".

Залужный подверг критике подход по которому он якобы "должен" спрашивать разрешения у кого-то, должен ли он что-то делать на территории врага, чтобы защитить свой народ.

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