В Николаевской области прогремели взрывы
Запрещается снимать и фотографировать работу ПВО, а также распространять информацию о сбитии дронов и ракет.
В ночь на субботу в ряде областей на юге Украины была объявлена воздушная тревога. После того, как раздался сигнал тревоги, в Николаевской области раздались взрывы. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает Мониторинг вражеской активности.
Как сообщили накануне мониторинговые каналы, в Николаевской области есть угроза применения армией РФ ударных беспилотников.
Также сообщается, что беспилотники направляются в Кривой Рог.
Напоминаем, снимать и распространять фотографии и видео работы украинской системы ПВО запрещается.
Украинские защитники в пятницу, 14 июля, сбили три российских ударных беспилотника Ланцет в Херсонской области.
Военные получили 53 пикапа для ударных рот БПЛА на общую сумму 57,45 млн. гривен.
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