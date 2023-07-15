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В Николаевской области прогремели взрывы

Запрещается снимать и фотографировать работу ПВО, а также распространять информацию о сбитии дронов и ракет.
В Николаевской области прогремели взрывы
В ночь на субботу в ряде областей на юге Украины была объявлена воздушная тревога. После того, как раздался сигнал тревоги, в Николаевской области раздались взрывы. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает Мониторинг вражеской активности.
 
Как сообщили накануне мониторинговые каналы, в Николаевской области есть угроза применения армией РФ ударных беспилотников.
 
Также сообщается, что беспилотники направляются в Кривой Рог.
 
Напоминаем, снимать и распространять фотографии и видео работы украинской системы ПВО запрещается.
 
Украинские защитники в пятницу, 14 июля, сбили три российских ударных беспилотника Ланцет в Херсонской области.
 
Военные получили 53 пикапа для ударных рот БПЛА на общую сумму 57,45 млн. гривен. 

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