Взрывы были слышны в Херсоне

В ночь на субботу, 15 июля, в ряде областей Украины на юге и востоке была объявлена воздушная тревога.

В Херсоне были слышны взрывы. Об этом в субботу, 15 июля, сообщают мониторинговые каналы.

Предварительно под обстрелом оказался центр города. Официальных комментариев пока нет.

По состоянию на 00.35, воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В воздушных силах ВСУ призвали украинцев оставаться в укрытиях к сигналу отбоя тревоги. Там же предупредили об атаке со стороны РФ беспилотниками.

"Ударные БпЛА, вероятно, Shahed из Черного моря следуют в северном направлении. В случае объявления тревоги в вашей области - направляйтесь в укрытие", - призвали в ВСУ.

Залужный подверг критике подход по которому он якобы "должен" спрашивать разрешения у кого-то, должен ли он что-то делать на территории врага, чтобы защитить свой народ.

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