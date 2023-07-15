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Взрывы были слышны в Херсоне

В ночь на субботу, 15 июля, в ряде областей Украины на юге и востоке была объявлена воздушная тревога.
Взрывы были слышны в Херсоне
В Херсоне были слышны взрывы. Об этом в субботу, 15 июля, сообщают мониторинговые каналы.
 
Предварительно под обстрелом оказался центр города. Официальных комментариев пока нет.
 
По состоянию на 00.35, воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.
 
В воздушных силах ВСУ призвали украинцев оставаться в укрытиях к сигналу отбоя тревоги. Там же предупредили об атаке со стороны РФ беспилотниками.
 
"Ударные БпЛА, вероятно, Shahed из Черного моря следуют в северном направлении. В случае объявления тревоги в вашей области - направляйтесь в укрытие", - призвали в ВСУ.
 
 
Залужный подверг критике подход по которому он якобы "должен" спрашивать разрешения у кого-то, должен ли он что-то делать на территории врага, чтобы защитить свой народ. 

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