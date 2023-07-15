НПУ передала Интерполу информацию о коллаборантах

Лица, совершившие измену, могут быть возвращены на территорию Украины и подвергнуты судебному преследованию в соответствии с национальным законодательством.

Информацию о коллаборантах и предателях Харьковской области, которые могут находиться в Европе, начали вносить в базу Интерпола. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

"Спокойная жизнь в странах ЕС для наших коллаборантов подходит к концу - начали сотрудничество с Интерполом. Каждого, кто был причастен к сотрудничеству с россиянами во время оккупации, вносим в базу и даем заявку в Интерпол. Сообщаем иностранным коллегам о том, что эти люди - не "жертвы войны" или политические беженцы, которыми там пытаются выглядеть, а подозреваемые в уголовных преступлениях в Украине", - написал он.

Болвинов отметил, что получение такой информации Интерполом дает основание вернуть таких граждан на территорию Украины.

"Вычислить их нам помогают настоящие украинцы, которые предоставляют следователям и дознавателям информацию о местонахождении беглецов-коллаборантов", - добавил он.

Болвинов призвал тех, кто имеет правдивую информацию о коллаборантах, которые сейчас в Европе, сообщать правоохранителям данные такого человека и страну, в которой он скрывается.

Интерполу передали информацию о 25 таких беглецах.

Напомним, контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ РФ в Николаеве, готовившего новую воздушную атаку россиян по оборонным заводам и зданию управления СБУ в области. Разоблачен коллаборант, пытавшийся выдавать врагу партизан

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